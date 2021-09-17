محرز يلتحق بماجر كأحسن هداف جزائري ب 11 هدفا

بإحرازه هدفا في المباراة الاخيرة امام نادي ليبزيغ ( 6-3) مساء اليوم الاربعاء لحساب الجولة الاولى لرابطة ابطال اوروبا، اضحى اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز، احسن هداف جزائري في المنافسة الاوروبية، مناصفة مع القائد السابق للخضر رابح ماجر ب11 هدفا ، حسبما اعلنه اليوم الجمعة الاتحاد الاوروبي لكرة القدم .

واعتبر الاتحاد الاوروبي لكرة القدم، ان اللاعب الجزائري -الذي كان متألقا بشكل لافت الموسم الفارط خلال مباراة باريس سان جيرمان في نصف نهائي المنافسة، قبل خسارته المباراة النهائية امام تشيلسي-، يبدو انه باشر المنافسة هذا الموسم على نفس الايقاع وبنفس الطموحات.

وخلال الفوز العريض الذي حققه فريقه مانشستر سيتي 6-3 يوم الاربعاء الماضي امام ليبزيغ ضمن المجموعة 1 ، سجل ابن مدينة الضاحية الباريسية ، هدفا من ضربة جزاء ، ما جعله يعد احسن هداف جزائري في رابطة الابطال مناصفة مع النجم رابح ماجر.

وأُعتبر ابن مدينة الجزائر العاصمة -الذي حرم بايرن ميونيخ من التتويج بكاس رابطة الابطال الاوروبية سنة 1987 ، بعد احرازه هدفا بالعقب- رابح ماجر ، احسن هداف جزائري في تاريخ المنافسة الاوربية ب11 هدفا، لكنه لم يعد وحيدا كاحسن هداف جزائري في المنافسة الاوربية للاندية الغالية ، حيث انفصل محرز عن زميله هلال سوداني الذي كان يتقاسم معه المركز الثاني ب10 اهداف.

ويشارك محرز للموسم الخامس في منافسة رابطة الابطال الاوربية ’، حيث لعب لحد الان 35 مباراة سجل خلالها 11 هدفا وقدم 12 تمريرة حاسمة .

ويملك محرز سجلا ثريا ب11 لقبا كبيرا مع الاندية و المنتخب الوطني ، منها لقب البطولة الانجليزية الممتازة التي توج بها ثلاث مرات ( 2016- 2019 - 2021) وكاس افريقيا للامم - 2019 مع الخضر .

كما اختير احسن لعب في السنة من قبل الجمعية الانجليزية للاعبين المحترفين 2016 ، فضلا عن احرازه الكرة الذهبية الافريقية في سنة 2016 .

ترتيب الهدافين الجزائريين في رابطة الابطال الاوربية : 1.

محرز وماجر ، 11 هدفا 3.

سوداني ، 10 اهداف .