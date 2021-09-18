ستة أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري

واصل ستة أسرى فلسطينيين، إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيليي رفضا لاعتقالهم الإداري.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ، هذا السبت ، بأن الأسرى يعانون أوضاعا صحية صعبة من أوجاع في كل أنحاء الجسم، ونقص في الوزن بشكل كبير، وفي كمية الأملاح والسوائل بالجسم، وإعياء وانهاك شديدين.

وأشارت إلى أن فترة الاضراب لدى الاسرى الستة تتراوح بين 25 و66 يوما .

ومنذ مطلع العام الجاري نفذ نحو 45 أسيرا فلسطينيا إضرابات عن الطعام أغلبها، كانت رفضا لسياسة الاعتقال الإداري.

وكانت مجموعة من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والأهلية، قد وجهت نداء عاجلا للأمم المتحدة، مؤخرا ، بتوفير الحماية للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

يشار إلى أن الإضرابات الفردية الرافضة للاعتقال الإداري مستمرة، جراء تصعيد سلطات الاحتلال في سياسة الاعتقال الإداري وتحديدا منذ شهر ماي الماضي.

ويبلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال نحو 540 أسيرا، غالبيتهم أسرى سابقون أمضوا سنوات في معتقلات الاحتلال.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ويمنع المعتقل أو محاميه من معاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.