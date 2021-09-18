الجزائر تستنكر التصرفات غير المسؤولة للمغرب وتشهد المفوضية السامية للاجئين

استنكرت الجزائر مجددا التصرفات غير المسؤولة للمغرب فيما يخص الأراضي الصحراوية المحتلة محاولة التشكيك في الجهود والعمليات الانسانية للمفوضية السامية للاجئين لصالح اللاجئين الصحراويين.

متدخلا خلال نقاشات الدورة 82 للجنة الدائمة لبرنامج المحافظة السامية للاجئين بجنيف قال ممثل الجزائر : "وفدي يستنكر بشدة تصرفات المغرب الذي يحاول اخراج النقاشات عن سياقها لبث سمومه وادعاءاته الكاذبة و العارية من الصحة و يكرر باستمرار ذلك بهدف لأغراض تفهمونها جميعا وهي الطعن و التشكيك في مصداقية عمل المفوضية السامية للاجئين بالجزاير".

وندد ممثل الجزائر بالتصريحات الكاذبة لمترأس الوفد المغربي فيما يخص وضعية اللاجئين الصحراويين داعيا المفوضية السامية للاجئين لتقديم عرض حول تسيير مخيمات اللاجئين الصحراويين في إطار احترام المعايير و المعمول بها في هذا الشأن وتقديم تكذيب صارم حول هذه الادعاءات التي تمس في المقام الأول بفرقها الناشطة في الميدان وشركائها لتنفيذ عملياتها الانسانية على مستوى المخيمات منذ قرابة النصف قرن".

وأضاف ممثل الجزائر : "وفدنا ياخذ الكلمة مجددا للتذكير بأن الجزائر تتدخل على مستوى هيئات المفوضية السامية للاجئين بصفتها كبلد مستقبل للاجئين".

هذا الموقف يعيشه بلدنا بصفته بلد يستقبل لاجئين في وضعية إنسانية طال امدها" مشيرا "لمحاولات التمويه غير النجدية للوفد المغربي منها تلك المدعية بمحاسن الاستعمار كل هذا لن يزيد بلدي الا عزما لمواصلة دعمه لفائدة اللاجئين بالأراضي الصحراوية و نصرة كل القضايا العادلة في العالم".

رافضا متابعة هراء ممثل المغرب قام ممثل الجزائر في إطار حق الرد بالتذكير بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة خلال الدورة الـ 76 للجمعية العامة الذي ذكر الصحراء الغربية كمناطق مستعمرة مسجلة ضمن أجندة الهيئة الاممية".