الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي يعود لمزاولة مهامه بعد تعافيه من وباء كورونا

أعلن وزير الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الصحراوية حمادة سلمى الداف، أن رئيس الجمهورية العربية الصحراوية، الامين العام لجبهة البوليساريو، ابراهيم غالي، سيعود الى مخيمات اللاجئين لمزاولة مهامه بعد رحلة علاجية نتيجة اصابته بوباء كورونا، مشيرا إلى أنها فرصة للتأكيد على الاستمرارية في الكفاح وأداء المهام النضالية.

وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) نقلا عن الوزير قوله، إنه "من المنتظر أن يصل الرئيس ابراهيم غالي هذا السبت الى مخيمات اللاجئين لمزاولة مهامه بعد فترة علاج ونقاهة قضاها نتيجة إصابته بوباء كورونا".

وأضاف أن الرئيس غالي، سيعود إلى مكتبه لمواصلة مهامه اليومية، لافتا إلى أنها فرصة للتأكيد على الاستمرارية في الكفاح وأداء المهام النضالية .

وبالمناسبة، جدد حمادة سلمى الداف, باسم الدولة الصحراوية قيادة وشعبا، الشكر للسلطات الجزائرية الطبية والرسمية على العناية التي أولوها للرئيس ابراهيم غالي خلال فترة تواجده هناك (للعلاج)".

كما شكر السلطات الإسبانية على العناية واستقبالها لرئيس الجمهورية.