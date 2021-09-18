كورونا: 201 إصابة جديدة،177 حالة شفاء و11 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر

18/09/2021 - 16:53

سجلت 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و11 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 177 مريضا للشفاء، حسبما أفادت به وزارة الصحة، هذا السبت، في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 201.425 حالة من بينها 201 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 137.775 شخصا والعدد الإجمالي للوفيات 5.681 حالة.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 28 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 21 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية و22 ولاية سجلت من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 5 ولايات أخرى 10 حالات فما فوق.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.

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