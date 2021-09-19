شرفي ينصب هذا الاثنين أعضاء لجنتي توزيع الحيز الزمني للمترشحين ومتابعة الدعاية في الحملة الانتخابية

يشرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, محمد شرفي, هذا الاثنين, على تنصيب أعضاء لجنتي توزيع الحيز الزمني المخصص للمترشحين في وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية وكذا متابعة الدعاية في الحملة الانتخابية تحسبا لمحليات 27 نوفمبر القادم, حسب ما جاء في بيان للسلطة.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار التحضير لانطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ليوم 27 نوفمبر 2021 , سيشرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, محمد شرفي, على تنصيب أعضاء لجنة التوزيع العادل والمنصف للحيز الزمني المخصص للمترشحين في وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية وكذا لجنة متابعة الدعاية في الحملة الانتخابية".

وكان السيد شرفي كشف في وقت سابق, بخصوص المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية, عن تسجيل 164286 ناخب جديد معني بالانتخابات المحلية القادمة, ليصل العدد الإجمالي للهيئة الناخبة إلى 24 مليون 589 ألف و475 ناخب.

كما ذكر بأنه تم سحب "8 ملايين 928 ألف و134" استمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي البلدي والولائي, مشيرا إلى أن القوائم التابعة ل47 حزبا سحبت "8 ملايين و 131 ألف 524" استمارة اكتتاب, في حين سحبت القوائم المستقلة 796 ألف و 610 استمارة اكتتاب.

ودعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الفاتح من سبتمبر الجاري المواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية, لاسيما البالغين من العمر 18 سنة كاملة يوم الاقتراع (27 نوفمبر 2021), إلى تسجيل أنفسهم على مستوى اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية ببلدية إقامتهم.

وكان رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, قد وقع, في 28 أغسطس الماضي, مرسوما رئاسيا يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات المسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة في 27 نوفمبر المقبل.

وتضمن نفس المرسوم الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية خلال المفترة الممتدة من 5 إلى 15 سبتمبر 2021.

اجتماع تنسيقي بين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وممثلي 14 حزبا سياسيا



تعقد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, هذا الأحد , اجتماعا تحضيريا مع ممثلي 14 حزبا سياسيا ضمن مسعى "التنسيق المستمر وتبادل الرؤى بين السلطة والفاعلين السياسيين", تحضيرا للانتخابات المحلية المقررة في 27 نوفمبر المقبل, حسب ما أورده الاربعاء بيان للسلطة.

وأوضح البيان أنه "ضمن مسعى التنسيق المستمر وتبادل الرؤى بين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والفاعلين السياسيين, وفي اطار التحضير لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة يوم 27 نوفمبر المقبل, سيتم عقد اجتماع تحضيري صبيحة الأحد المقبل مع ممثلي 14 حزبا سياسيا بمقر السلطة".

ويتعلق الأمر - حسب ذات المصدر- بكل من حركة مجتمع السلم, الفجر الجديد, جيل جديد, حزب صوت الشعب, طلائع الحريات, حركة البناء الوطني, جبهة العدالة والتنمية, حزب الحرية والعدالة, حركة النهضة, جبهة المستقبل, جبهة الحكم الراشد, جبهة الجزائر الجديدة, جبهة النضال الوطني والجبهة الوطنية الجزائرية.

وقد تقرر دعوة ممثلي الأحزاب المشار إليها للمشاركة في هذا الاجتماع التحضيري من أجل "دراسة جملة من الانشغالات المطروحة في إطار المنهج التشاوري والإثراء الايجابي الذي اعتمد بين السلطة والأحزاب السياسية", يضيف ذات البيان.