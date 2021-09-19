رابطة أبطال إفريقيا: شباب بلوزداد و وفاق سطيف من أجل انتزاع تأشيرة التأهل الى الدور 16

سيكون فريقا شباب بلوزداد ووفاق سطيف هذا الأحد في مهمة متباينة لكل منهما, خلال مباريات اياب الدور التمهيدي لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم, عندما يستضيفا كلا من أكوا يونايتد من نيجيريا وفورتون الغامبي على التوالي, من أجل انتزاع تأشيرة التأهل الى الدور 16 من المنافسة القارية.

وإذا كانت مهمة شباب بلوزداد تبدو نوعا في متناوله, إثر خسارته في الذهاب (0-1) بنيجيريا, فإن مهمة وفاق سطيف ستكون صعبة للغاية كون الفريق خسر في غامبيا بواقع (0-3).

واستعدادا للمواجهة التي ستجمعهم بأكوا يونايتد بملعب عمر حمادي (بولوغين) ابتداء من التاسعة مساء, استأنف اشبال المدربان كريم بختي-سليم سبع, الاربعاء الفارط بملعب 20 اوت 55 بالعاصمة بمشاركة جميع اللاعبين.

وتتمثل مهمة الشباب في تسجيل أكثر من هدف من أجل انتزاع تأشيرة التأهل الى الدور المقبل, حيث يبدو ان الامر ما يزال في متناول النادي العاصمي, رغم افتقاد الفريق لنجمه وهدافه أمير سعيود, المتنقل في نهاية الموسم الفارط الى البطولة السعودية.

وسيدير مباراة شباب بلوزداد بأكوا يونايتد, ثلاثي تحكيم ليبي, يقوده عبد الباسط شهوب, بمساعدة مواطنيه صالح شوقي ووحيد الجهاو.

من جهته, سيكون وفاق سطيف, الذي يعيش وضعا صعبا بعد رحيل عدة كوادر, امام مهمة صعبة جدا من اجل افتكاك ورقة التأهل, عندما يستقبل فورتون الغامبي بملعب 8 ماي 1945, في لقاء الاياب.

وبالرغم من صعوبة المهمة الا ان لاعبي المدرب التونسي, نبيل الكوكي, يعولون على قلب الطاولة وانتزاع التأهل, من خلال تحقيق "ريمونتادا" حقيقية.

ومعلوم أن تشكيلة الوفاق عرفت رحيل اهم العناصر, سيما الهجومية, على غرار محمد امين عمورة (لوغانو/ سويسرا) وحسام الدين غشة (أنطاليا سوبر/ تركيا).

وسيدير هذا اللقاء, المقرر ابتداء من (00ر21), ثلاثي تحكيم مغربي, بقيادة مصطفى كشاف, ويساعده في المهمة مواطناه هشام آيت تعبو وكريم صبري.