الجيش الصحراوي يستهدف تخندقات جنود الاحتلال المغربي بقطاعات السمارة والمحبس والفرسية

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي, هجمات جديدة ضد مواقع جنود الاحتلال المغربي بقطاعات (الفرسية), (المحبس), و (السمارة), حسب البيان العسكري رقم 311 الصادر السبت, عن وزارة الدفاع الصحراوية.

و أوضح البيان -الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)-, أن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي ركزت قصفها على جنود الاحتلال بمنطقة" أحريشة ميران" بقطاع "السمارة".

وأضاف البيان, أن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي استهدفت أيضا جنود الاحتلال بمنطقة "روس فدرة الشديدة" بقطاع "الفرسية", فيما ركزت مفارز أخرى قصفها على مواقع جنود الاحتلال المغربي بمناطق "الشيظمية", "اودي أم اركبة", "روس السبطي", و"اكرارة العطاسة" بقطاع "المحبس".

الى ذلك, تستمر هجمات الجيش الصحراوي ضد جنود الاحتلال على طول جدار الرملي (الذل والعار), مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات, حسب البيان.