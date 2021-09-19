كورونا: 175 إصابة جديدة و13 حالة وفاة خلال ال24 ساعة

19/09/2021 - 17:15

سجلت 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا  (كوفيد-19) و13 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 157  مريضا للشفاء، حسب ما أفادت به وزارة الصحة، اليوم الأحد، في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 201.600 حالة من بينها 175  إصابة جديدة, بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 137.932  شخص والعدد الإجمالي للوفيات 5694 حالة. 

وحسب نفس المصدر, يتواجد حاليا 21 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 28 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال ال24 ساعة الماضية و14 ولاية سجلت من حالة واحدة إلى 9 حالات, فيما سجلت 6 ولايات أخرى 10 حالات فما  فوق.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة, كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي  والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.

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