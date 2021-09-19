كرة القدم :المكتب الفيدرالي للفاف يحدد تواريخ انطلاق مختلف البطولات الوطنية

حدد المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف), خلال اجتماعه يوم الخميس 16 سبتمبر 2021, تواريخ انطلاق مختلف المنافسات الوطنية المحترفة والهواة للموسم الرياضي 2021- 2022, حسبما كشفت عنه الهيئة الفيدرالية اليوم الاحد في بيان لها على موقعها الرسمي.

وفيما يخص بطولة الرابطة الاولى المحترفة فستجدد موعدها مع عشاقها يومي الجمعة والسبت 22 - 23 أكتوبر 2021.

وستعطى صافرة انطلاق بطولة الرابطة الثانية هواة, يوم الثلاثاء الموافق لـ26 أكتوبر القادم, وفق ذات المصدر.

وحول بطولة ما بين الجهات فقد حدد المكتب الفيدرالي يومي 29 و 30 أكتوبر الداخل موعدا لانطلاق موسمها الجديد.

أما مختلف البطولات الجهوية فستكون أولى جولاتها يومي 6 و 7 نوفمبر 2021, على أن تجرى تستهل منافسات البطولات الولائية يومي 13 و 14 نوفمبر المقبل.

بالمقابل, تبقى تواريخ انطلاق البطولات المذكورة مرهونة "بموافقة كلا من السلطات العمومية والصحية", حسب بيان الاتحادية.

ويشار أن وزارة الشباب والرياضة قد قررت السماح بعودة الجمهور إلى الملاعب والقاعات الرياضية مجددا "شريطة تقديم الجواز الصحي", غير أن القرار يخص المنافسات الوطنية فقط, دون المباريات الدولية والقارية لكرة القدم, الخاصة بالاتحاد الدولي (الفيفا) والكنفيدرالية الافريقية (كاف).

وكانت الوزارة الوصية قد قررت إعادة فتح المنشآت الرياضية العمومية والخاصة واستئناف الأنشطة والمنافسات الرياضية في كل الاختصاصات بداية من يوم الاثنين 6 سبتمبر 2021.