الدخول المدرسي: مديريات التربية تستكمل التحضيرات لاستقبال التلاميذ غدا الثلاثاء

يلتحق غدا الثلاثاء التلاميذ عبر كل ولايات الوطن بمقاعد الدراسة ،حيث استكملت مديريات التربية آخر التحضيرات لتهيئة المؤسسات التربوية حتى تكون جاهزة لاستقبال التلاميذ في أحسن الظروف.

ويشهد موسم 2021/2022 استلام ما يقارب 450 منشأة تربوية جديدة منها 300 مدرسة ابتدائية و 92 متوسطة و 67 ثانوية على المستوى الوطني حسبما أعلن عنه وزير السكن و العمران و المدينة، طارق بلعريبي ، فيما سيتواصل العمل بنظام التفويج و التقيد بالاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا داخل المؤسسات التربوية .

ولاية تيزي وزو التي تضررت من الحرائق استكملت عمليات ترميم المدارس بفضل تظافر جهود السلطات الولائية وهي حسب مديرالتربية أحمد لعلاوي وفي تسجيل للقناة الأولى جاهزة لاستقبال التلاميذ مع توفير المرافقة النفسية عبر المؤسسات التربوية للتكفل بالمتمدرسين المتضررين من الحرائق.

المصدر: الإذاعة الجزائرية