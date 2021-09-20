نفط: تراجع خام برنت الى 74 دولارا للبرميل

شهدت أسعار النفط ، اليوم الاثنين، هبوطا في مواصلة للخسائر التي تكبدتها يوم الجمعة الماضي بعد أن قفز الدولارالأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع.

وهبط صباح اليوم برميل خام برنت تسليم نوفمبر إلى 74,01 دولار بلندن منخفضا بنسبة 1,77بالمائة مقارنة مع جلسة الجمعة.

كما انخفض برميل خام غرب تكساس الوسيط الامريكي تسليم أكتوبر بنسبة 2,08 بالمائة الى 70,47 دولارا.

وجاء ذلك وسط تراجع أوسع في أسواق الأسهم، كما ارتفع الدولار لليوم الثالث، مما جعل السلع المسعرة بالعملة الأمريكية أقل جاذبية للمستثمرين.

وتواجه الأسعار رياحا معاكسة اليوم من الدولار الأمريكي الثابت على وجه الخصوص، والذي يظهر علامات قوة قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حسب المحللين.

ويستمر المتداولون في مراقبة أزمة الطاقة في أوروبا وسط الحديث عن التحول من الغاز إلى النفط، يضيف المحللون مشيرين إلى توقعات بأن يتوسع الطلب على الديزل في اسيا خلال فصل الشتاء، فيما قد يقفز استخدام النفط لتوليد الطاقة في الولايات المتحدة.