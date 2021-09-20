أبطال أفريقيا: وفاق سطيف وشباب بلوزداد يفتكان تأهلهما إلى الدور الـ16

تأهل فريق شباب بلوزداد الى الدور 16 لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم، بعد فوزه على الضيف آكوا يونايتد من نيجيريا بنتيجة (2-0) الشوط الاول (0-0) ضمن مباراة إياب الدور التمهيدي لهذه المنافسة، والتي جرت سهرة الاحد بملعب عمر حمادي ببولوغين (الجزائر العاصمة).

وسجل هدفي الفوز كل من خلف الله (د 71) ونساخ (83 د ضربة جزاء) لفائدة الشباب.

وكانت مباراة الذهاب، التي جرت الاسبوع الفارط بمدينة أكوا النايجيرية، قد عرفت خسارة "السياربي" بهدف نظيف.

من جانبه افتك فريق وفاق سطيف تأهله الى الدور ال16 لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم، على حساب نادي فورتون الغامبي بعد الفوز عليه بركلات الترجيح (5-4) عقب انتهاء اللقاء بنتيجة (3-0)، ضمن إياب الدور التمهيدي لهذه المنافسة، سهرة اليوم الاحد بملعب 8 ماي 45 بسطيف.

وسجل أهداف اللقاء كل من محمد سوانه (د 3 ضد مرماه) و بن عياد (د 20) وجابو (67) لصالح الوفاق.

وواصل النادي الغامبي المواجهة بعشرة لاعبين اثر طرد لاعبه فاي في الدقيقة (60).

وكانت مباراة الذهاب، التي جرت الاسبوع الفارط بغامبيا، قد عرفت خسارة "النسر السطايفي" بنفس النتيجة (0-3).