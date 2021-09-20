الفيفا تعيد تغيير توقيت مباراة النيجر-الجزائر الى الثامنة ليلا

غيرت الاتحادية الدولية لكرة القدم توقيت مباراة النيجر أمام الجزائر, المقررة يوم الثلاثاء 12 أكتوبر القادم بالعاصمة نيامي, لحساب الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة الى نهائيات مونديال 2022 بقطر, الى الساعة 00ر19 بالتوقيت العالمي (00ر20 بتوقيت الجزائر) بدلا من الثانية زوالا, حسبما أوردته الاتحادية الجزائرية (فاف) الاثنين على موقعها الرسمي.

وجاء في بيان الفاف أن "الفيفا قامت بتغيير جديد على توقيت مباراة النيجر-الجزائر, لحساب الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022 بقطر, المقررة الثلاثاء 12 اكتوبر 2021 بملعب -الجنرال سيني كونتشي- بنيامي, الى 00ر19 بالتوقيت العالمي (00ر20 بتوقيت الجزائر) بدلا عن 00ر14 زوالا".

وكانت "الفاف" قد تقدمت بطلب لتأخير موعد انطلاق مباراة الجولة الثالثة بين الجزائر و النيجر, المقررة يوم الجمعة 8 أكتوبر بملعب الشهيد "مصطفى تشاكر" بالبليدة, الى الساعة 00ر20 عوضا عن 00ر17, مثلما برمج سابقا.

ومعلوم أن الفيفا خصصت ثلاثة مواقيت لانطلاق مباريات تصفيات كأس العالم-2022 وهي 00ر13, 00ر16 و 00ر19 بتوقيت غرينيتش, حيث تمنح حرية اختيار التوقيت لكل اتحادية.

يذكر أن منتخبي الجزائر و بوركينافاسو يحتلان سويا المرتبة الأولى في المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط لكل فريق, متبوعين بالنيجر (3 نقاط) و جيبوتي بدون رصيد.