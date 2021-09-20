أمطار غزيرة يومي الثلاثاء و الأربعاء على ولايات وسط و شرق الوطن

ستمس أمطار غزيرة, تكون أحيانا رعدية, يومي الثلاثاء و الأربعاء, العديد من ولايات وسط و شرق الوطن, حسبما أفادت به نشرية جوية خاصة أصدرها, اليوم الاثنين, الديوان الوطني للأرصاد الجوية.

و تشير النشرية الخاصة إلى أن الولايات المعنية بهذا التنبيه من مستوى " برتقالي", هي الشلف و عين الدفلى و تيبازة و الجزائر العاصمة و البليدة و بومرداس و تيزي وزو و بجابة و جيجل و البويرة و المدية, حيث ستمتد صلاحيتها الى غاية يوم الأربعاء على الساعة ال06سا00 مساءا.

و ستقدر كمية الأمطار التي سيرافقها محليا سقوط برد, بين 20 و 30 ملمتر و يمكن أن تصل أو تتجاوز محليا 40 ملمتر, تضيف النشرية.