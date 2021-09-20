النعامة : ستة جرحى في حادث مرور بعين بن خليل النعامة

أصيب ستة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع مساء اليوم الإثنين ببلدية عين بن خليل (ولاية النعامة)، حسبما أفاد به بيان لمصالح الحماية المدنية.

وأوضحت ذات المصالح أن الحادث نجم عن انحراف سيارة عن مسارها و انقلابها على مستوى الطريق الولائي رقم 6 على بعد 20 كلم من بلدية عين بن خليل مما أدى الى إصابة 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 3 أشهر و 43 سنة (طفلين و رجل و ثلاث نساء) بجروح متفاوتة الخطورة.

وتدخل عناصر الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية للجرحى ومن ثم إجلائهم إلى مستشفى "الإخوة شنافة" بمدينة مشرية.

كما فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب هذا الحادث.