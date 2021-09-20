مؤسسة "إيتوزا" تسطر برنامج رحلات خاص ابتداءا من الثلاثاء

سطرت المؤسسة العمومية للنقل الحضري و الشبه الحضري لمدينة الجزائر و ضواحيها "إيتوزا" برنامجا خاصا للرحلات، ابتداء من غد الثلاثاء، تحسبا للدخول الاجتماعي 2022/2021، حسبما افادت به المؤسسة في بيان لها.

و عليه، ستكون مواقيت العمل لحافلات الجزائر، حسب البرنامج التالي : أول انطلاق سيكون على الساعة 5 و 30د صباحا و آخر انطلاق يكون على الساعة 19 و30د مساءا بمعدل زمني من 30 الى 40 دقيقة بين الرحلات.

كما ذكرت "إيتوزا" مستخدمي حافلاتها بضرورة ارتداء الكمامة و احترام التدابير الوقائية طيلة فترة المسافة على متن خطوطها.