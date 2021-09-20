﻿صدور النسخة الانحيليزية من رواية "حطب سراييفو" لسعيد خطيبي

صدرت مؤخرا النسخة الانجليزية من رواية "حطب سراييفو" للكاتب سعيد خطيبي، التي الفها باللغة العربية، وذلك تحت عنوان "سراييفو فاير-وود" عن دار بانيبال - لندن بقلم بول ستاركي.

و يتناول سعيد خطيبي في رواية "حطب سراييفو"، "مدى قبح" النزاع بين الاخوة المنتمين الى ارض واحدة ،وذلك من خلال قصة سليم (جزائري) و ايفانا (بوسنية)، الذين غادرا بلديهما لانهما اصبحا عرضة لنزاعات داخلية عميقة، بسبب الخلافات السياسية و العرقية و الدينية.

و قد نجح سعيد خطيبي في روايته، في التأكيد على "ان القرن ال20 عرف نهاية مأساوية سواء في الجزائر او البوسنة و الهرسك"، وذلك عبر مسار الحياة المؤلمة لكل من سليم و ايفانا، الذين لا يشتركان الا في الاحزان و الالام.

و بما انهما متواجدين بسلوفينيا، فان كل واحد منهما يحاول ان يبدد من عقله المجروح، "رائحة الحرب" واعادة بناء حياته من خلال اعادة النظر في القيم الانسانية و الوطنية المشتركة التي سمحت بتصفية الاستعمار و تحرير البلاد.

وكانت رواية "حطب سراييفو" الناجحة، (27 صفحة) التي صدرت اولا في دار الاختلاف في سنة 2018، و ضفاف (بيروت) في 2020 و التي اعتبرت "رواية متاهة و شجاعة و استثنائية"، قد رشحت في سنة 2020 ضمن "القائمة القصيرة" للروايات المقترحة لنيل بوكر برايز بالعربية.

و قد ولد سعيد خطيبي في سنة 1984 بمدينة يوسعادة، ودرس بجامعة الجزائر قبل ان يواصل تكوينه العالي المعمق في الادب بجامعة السوربون (باريس).

كما يعتبر سعيد خطيبي، شاعرا و كاتبا باللغتين العربية و الفرنسية، و كرم في عديد المناسبات و لديه في رصيده عديد الروايات على غرار "كتاب الخطايا" (2013) و "جنائن الشرق الملتهبة" او سفر في البلقان (2015) و "اربعون سنة في انتظار ايزابيل" (صدرت في 2016 و ترجمت الى الاسبانية بقلم ناومي فييرو بانديرا) و "حطب سراييفو" (2018).