السلطات السودانية تعلن عن احتواء محاولة انقلابية فاشلة

أعلن متحدث باسم مجلس السيادة في السودان هذا الثلاثاء احتواء محاولة انقلابية فاشلة مؤكدا أن الوضع تحت السيطرة.

وقال المتحدث "إن استجواب المشتبه بهم في محاولة الانقلاب سيبدأ بعد قليل" لافتا إلى أن "الجيش سيصدر بيانا بعد قليل".

وكان مصدر في الحكومة السودانية قال اليوم الثلاثاء إن هناك محاولة انقلاب في البلاد وإن إجراءات تُتخذ لاحتواء عدد محدود من المشاركين فيها.

وأضاف المصدر أن محاولة الانقلاب تضمنت مساعي للسيطرة على إذاعة أم درمان التي تقع على الضفة الأخرى من النيل قبالة العاصمة الخرطوم.

وبدأ التلفزيون السوداني في بث أغان وطنية كما قالت مصادر حكومية إن السلطات ستصدر بيانا بهذا الشأن بعد قليل.

من جهته قال عضو مجلس السيادة السوداني محمد الفكي سليمان إن "على السودانيين أن يهبوا للدفاع عن بلادهم وحماية الانتقال".

وأضاف الفكي سليمان أن "الأمور تحت السيطرة والثورة منتصرة".

وبعد أيام من التوتر شرق السودان أفادت معلومات عسكرية بأن محاولة انقلابية نفذت من قبل ضباط في سلاح المدرعات مستغلة الأحداث الأخيرة في البلاد لكن تمت السيطرة عليها.

فقد أوضحت مصادر عسكرية لوسائل الإعلام بأن عددا من الضباط (يقدر بأكثر من 20) بقيادة اللواء عبد الباقي بكراوي سيطروا على سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني.