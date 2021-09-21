الجيش الصحراوي ينفذ هجمات جديدة ضد تخندقات القوات المغربية بقطاعي حوزة والبكاري

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي, الاثنين هجمات جديدة ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربية بقطاعي حوزة والبكاري, حسب ما جاء في البلاغ العسكري رقم 313 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية .

وأفاد البلاغ أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي, نفذت هجومات مركزة استهدفت تمركزات العدو بمنطقة روس فدرة التمات وروس فدرة أعزيزة بقطاع حوزة, وكذا شمال منطقة حفرة أشياف بقطاع البكاري وإصابة قاعدة العدو المستهدفة إصابات مباشرة.

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي, قد ركزت نيران أسلحتها في وقت سابق من اول أمس الأحد, مستهدفة مواقع القوات الغازية المغربية بقطاع المحبس ومناطق أميطير لمخينزة وسبخة تنوشاد وأكرارة الفرسيك.

للاشارة, تستمر هجمات الجيش الصحراوي ضد جنود الاحتلال على طول جدار الرملي الفاصل (الذل والعار), مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.