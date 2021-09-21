نشرية خاصة: أمطار غزيرة يومي الثلاثاء و الأربعاء عبر عدة ولايات من الوطن

ستشهد عدة ولايات وسط, شرق وغرب البلاد, يومي الثلاثاء والأربعاء, سقوط أمطار غزيرة تكون أحيانا على شكل زخات مصحوبة بتهاطل للبرد, حسبما جاء في نشرية خاصة بالديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وذكرت النشرية التي جاءت بدرجة حذر "برتقالية", إلى أن الولايات المعنية هي الشلف وعين الدفلى وتيبازة والجزائر العاصمة والبليدة وبومرداس وتيزي وزو وجيجل وسكيكدة والبويرة والمدية.

وستتراوح كمية الأمطار المرتقبة بالولايات المشار إليها, ما بين 30 و 40 ميليمتر, وستبلغ 50 ميليمتر محليا, حسب المصدر نفسه, الذي يشير إلى أن صلاحية هذه النشرية ستبقى "جارية" بالنسبة لهذه الولايات إلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم غد الأربعاء.

كما تخص النشرية كلا من ولايات سطيف وبرج بوعريريج والمسيلة وشمال الجلفة وتيارت وتيسمسيلت وسعيدة وسيدي بلعباس, وذلك ابتداء من الساعة الثالثة من زوال الثلاثاء إلى غاية الساعة الثالثة صباحا من يوم الأربعاء.

ويتوقع أن تتراوح كمية الأمطار المرتقبة والتي ستكون مصحوبة برياح قوية على شكل عواصف بالولايات المذكورة ما بين 20 و 30 ميليمتر, أو تتجاوز محليا 40 ميليمتر.