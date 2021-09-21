تقديم موعد إجراء مقابلة النيجر- الجزائر بثلاث ساعات

21/09/2021 - 12:50

قدمت الاتحادية الدولية لكرة القدم (فيفا)  توقيت مباراة النيجر- الجزائر, لحساب الجولة الرابعة من تصفيات مونديال قطر 2022 , التي كانت المقررة يوم الثلاثاء 12 أكتوبر القادم بملعب -الجنرال سيني  كونتشي- بنيامي, على الساعة الـ 00ر19سا- بالتوقيت العالمي, الى الساعة  الـ 00ر16سا (00ر17 سا بتوقيت الجزائر) , حسبما أوردته الاتحادية  الجزائرية  (الفاف) هذا الثلاثاء عبر موقعها الرسمي.

و اوضح ذات المصدر, انّ حكومة النيجر لم تسمح بإقامة المقابلة في  السهرة لأسباب امنية, الامر الذي اجبر الاتحادية الدولية لكرة القدم (فيفا)  على تقديم توقيت مقابلة النيجر/ الجزائر الى  الساعة ال00ر16 (التوقيت  العالمي) بدلا من الساعة ال00ر19سا , مثلما كان مقرر سابقا .

ومعلوم أن الفيفا خصصت ثلاثة مواقيت لانطلاق مباريات تصفيات كأس  العالم-2022 وهي 00ر13,  00ر16 و 00ر19 بتوقيت غرينيتش, حيث تمنح حرية اختيار التوقيت لكل اتحادية.

 و في سياق متصل, تمّ قبول طلب الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)  بتأخير توقيت اجراء مقابلة  الجزائر- النيجر لحساب الجولة الثالثة, المقررة ليوم الجمعة 8 اكتوبر المقبل  بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة   الى الساعة الثامنة ليلا (00ر20سا).

يذكر أن منتخبي الجزائر و بوركينافاسو يحتلان سويا المرتبة الأولى في  المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط لكل فريق, متبوعين بالنيجر (3 نقاط) و جيبوتي  بدون رصيد.

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رياضة, كرة القدم, الفريق الوطني