وزارة الدفاع : وصول شحنة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 من روسيا

وصلت مساء أمس الاثنين إلى القاعدة الجوية ببوفاريك طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية وعلى متنها شحنة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 تقدر بمائتين وستة آلاف 206000 جرعة تم اقتناؤها من روسيا.

و حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني فقد حطت مساء أمس الاثنين 20 سبتمبر بالقاعدة الجوية بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية، على متنها شحنة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19، تقدر بمائتين وستة آلاف جرعة تم اقتناؤها من فيدرالية روسيا".

وتدخل هذه العملية - يضيف البيان- في إطار "تدعيم المنظومة الصحية الوطنية باللقاحات والمعدات الطبية اللازمة للحد من انتشار هذا الوباء".