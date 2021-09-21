الاتحاد الإفريقي يؤكد تمسكه بالسلطة الشرعية في السودان

ندد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي, موسي فكي, اليوم الثلاثاء, بمحاولة الانقلاب الفاشلة في السودان, مؤكدا تمسك الاتحاد بالسلطات الشرعية للمرحلة الانتقالية في السودان.

وفي بيان له ندد رئيس المفوضية "بشدة بهذه المحاولة الفاشلة, كما يهنئ الشعب السوداني بإفشالها".

كما حث فكي بقوة "على التمسك بالسلطات الشرعية للمرحلة الانتقالية النابعة من إرادة كافة القوي الوطنية مدنية كانت أو عسكرية", مؤكدا "الضرورة الملحة للتمسك بالاتفاق السياسي والنصوص الدستورية المكونة لاتفاق الخرطوم وكذلك اتفاق السلام المبرم في جوبا والمضي قدما وبإرادة قوية لإنجاح المرحلة

الانتقالية المفضية إلى انتخابات ديمقراطية حرة وشفافة".

وفي وقت سابق اليوم, نقل التلفزيون السوداني عن المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة تأكيده إحباط محاولة للاستيلاء على السلطة.

وقال مصدر حكومي, إن عسكريين دخلوا فجر اليوم الثلاثاء مقر الإذاعة لبث بيان الانقلاب لكن المحاولة أجهضت فورا.

وأعلن الجيش السوداني, أن جميع المتهمين بالمشاركة في المحاولة الانقلابية الفاشلة, اعتقلوا وبدأ التحقيق معهم.

من جهته قال عضو مجلس السيادة السوداني محمد الفكي سليمان إن "على السودانيين أن يهبوا للدفاع عن بلادهم وحماية الانتقال" مضيفا أن "الأمور تحت السيطرة والثورة منتصرة".