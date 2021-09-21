تعليمات بمراقبة تجار الأدوات المدرسية والوقوف على ملاءمة اسعارها و القدرة الشرائية للمواطن

أسدى وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الثلاثاء، تعليمات "صارمة" تتعلق بمراقبة التجار الناشطين في مجال بيع الأدوات المدرسية والوقوف على مدى وفرتها وبأسعار تنافسية تتلاءم والقدرة الشرائية للمواطن، حسبما افاد به بيان للوزارة.

و اسدى السيد رزيق هذه التعليمات خلال ترأسه، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، لاجتماع تنسيقي مع مدراء التجارة الولائيين والجهويين المتواجدين عبر 58 ولاية، يضيف نفس المصدر.

و خصص الاجتماع، يقول البيان، لمتابعة مدى تطبيق الاجراءات المتعلقة بتكثيف عمليات الرقابة على الأسواق والاشهار بالأسعار اين قدم المدراء حصيلة المخالفات وتدخلات أعوان الرقابة في الميدان خاصة ما تعلق بمكافحة ظاهرتي المضاربة واحتكار المنتجات واسعة الاستهلاك.

