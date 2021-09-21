لعمامرة: "لا نساند أي طرف في ليبيا سوى الشعب الليبي

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أن الجزائر تتعامل على قدم المساواة مع الفرقاء في ليبيا ولا تساند أي طرف سوى الشعب الليبي.

وصرح رئيس الدبلوماسية الجزائرية في حوار خص به قناة "سي.أن.أن" الدولية على هامش مشاركته في الدورة ال76 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن "الجزائر لا تساند أي طرف في ليبيا سوى الشعب الليبي".

و في رده على سؤال حول ادعاءات مفادها أن الجزائر ليست "وسيطا نزيها" في مسار تسوية الأزمة في ليبيا لأنها تدعم طرفا معارضا للسلطات الحالية أكد السيد لعمامرة "إذا كانت هناك دولة في المنطقة تتعامل على قدم مساواة من جميع (الأطراف) في ليبيا ، فهي الجزائر، لذلك أعتبر أن هذا يحتاج إلى تصحيح" مضيفا أن الجزائر "نجحت في إقناع دول الجوار ليبيا بأولوية رحيل المرتزقة والإرهابيين من ليبيا دون إحداث اضطرابات في المنطقة".

و أضاف قائلا "لقد نظمنا مؤخرذا اجتماعذا ضم دول جوار ليبيا وأعتقد أن هذا الاجتماع كان ناجحذا.

لقد نجحنا في خلق توافق بين هذه الدول حول أهمية رحيل المرتزقة والإرهابيين (لكن) دون زعزعة استقرار بلدان في المنطقة ".

و أضاف في ذات السياق "سنبقى إلى جانب الشعب الليبي و السلطات و الحكومة الليبية و سنبذل قصارى جهدنا حتى تنظم الانتخابات التشريعية و الرئاسية المرتقبة شهر ديسمبر المقبل في وقتها ، و من اجل ضمان الديمقراطية في ليبيا (...) و حتى يستعيد هذا البلد مكانته كفاعل اساسي في المنطقة".

و شدد السيد لعمامرة على ان "الجزائر فاعل اساسي في منطقة الساحل" و هي "حاليا بصدد القيام بوساطة بين مالي و الجماعات المتمردة" كما أنها ايضا بصدد اقامة علاقات جوار "طيبة" في منطقة الساحل و الترويج للمصالحة الوطنية مع بعض الدول من المنطقة".