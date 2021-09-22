توقيف 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية و37 تاجر مخدرات خلال أسبوع

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية, و37 تاجر مخدرات مع إحباط محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب, قدرت بأكثر من 11 قنطار من الكيف المعالج, في عمليات منفصلة قامت بها عبر التراب الوطني خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 سبتمبر الجاري, حسب حصيلة عملياتية للجيش الوطني الشعبي.

وجاء في الحصيلة التي نشرت اليوم الأربعاء أن "في إطار مكافحة الإرهاب, أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني".

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات بالبلاد, أفادت الحصيلة بأن "مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي, أوقفت بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن, بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة, 23 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب, تقدر بـ(11) قنطار

و(30,5) كيلوغرام من الكيف المعالج و(533) غرام من الكوكايين, في حين تم توقيف 14 تاجر مخدرات آخر وحجز 44.709 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى".

ومن جهة أخرى, "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار وجانت وإن أمناس, 436 شخصا وضبطت 45 مركبة و343 مولدا كهربائيا و168 مطرقة ضغط, وكميات من المتفجرات ومعدات التفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب, بالإضافة إلى 59 طن من خليط خام الذهب والحجارة".

وفي نفس الإطار, "تم توقيف 8 أشخاص وحجز 10 بنادق صيد ومسدسين آليين و5992 خرطوشة خاصة ببنادق الصيد و 5015 وحدة من الألعاب النارية و1532 وحدة من مختلف المشروبات بكل من الوادي وبسكرة وباتنة وتبسة والجلفة وتيزي وزو وتيارت", إلى جانب "إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تقدر بـ15.754 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس".

وفي سياق آخر, "أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية لـ330 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع, فيما تم توقيف 70 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من إن أمناس والوادي وورقلة وتلمسان وإن صالح".