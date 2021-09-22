تصفيات كاس أمم إفريقيا (سيدات) : المنتخب الجزائري ينهي تربصه

اختتم التربص الأول للمنتخب الوطني الأول- سيدات،المخصص لتقييم اللاعبات من جديد، هذا الاثنين، بإجراء مباراة تطبيقية أمام فئة اقل من 17 سنة بسيدي موسى، عوضت لقاء شبان اتحاد الجزائر- الذين تعذر عليهم التنقل الي ملعب الرويبة، حسبما أفادت به الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وشارك في هذا التربص الذي انطلق في 15 سبتمبر ، 29 لاعبة ، منهم 16 لاعبة محترفة ينشطن بفرنسا، وهو يندرج في اطار تحضيرات المرحلة الثانية للمواجهة المزدوجة، أمام السودان والمقررة شهر أكتوبر لحساب تصفيات كاس أمم إفريقيا- 2022 .

وأبدت الناخبة الوطنية ، راضية فرتول ، "رضاها" عن هذا التجمع الإعدادي الذي شكل " فرصة لتقييم المجموعة بهدف اختيار العناصر الكفيلة بتشريف الجزائر خلال تصفيات كاس أمم إفريقيا- 2022 ، كما صرحت لقناة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وأضافت: " لدينا الحظ في امتلاك لاعبات ذات مستوى جيد في جميع المراكز، الآن ينبغي انتقاء الأحسن منهن اللائي بمقدورهن الدفاع الألوان الوطنية خلال المواعيد الرياضية الرسمية المقبلة."

وتقرر إجراء المقابلة الأولى لتصفيات كاس أمم إفريقيا- 2022 ، للسيدات، أمام السودان في 20 أكتوبر المقبل بملعب 5 جويلية ( الجزائر العاصمة ).

وفي حالة التأهل، يلاقي المنتخب الوطني في الدور الثاني ( 14- 23 فبراير 2022 الفائز من المواجهة المزدوجة بين الموزمبيق وجنوب إفريقيا، وصيف بطل إفريقيا.