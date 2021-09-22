بطولة القسم الأول للكرة الطائرة: الكشف عن تركيبة الفوجين وسط شرق و وسط غرب

كشفت الاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة النقاب هذا الأربعاء عن تركيبة الفوجين :وسط شرق و وسط غرب تحسبا لانطلاقة بطولة القسم الوطني الأول رجال للموسم الجديد 2021-2022 المقررة في نهاية أسبوع 5 و 6 نوفمبر المقبلين.

و تتكون كل مجموعة من عشرة أندية حسب نتيجة القرعة التي سحبت اليوم .

نادي برج بوعريريج بطل الجزائر للموسم 2019-2022 يوجد في المجموعة وسط شرق رفقة سيما نجم سطيف و أولمبي الميلية.

من جهته فريق المجمع الرياضي البترولي (كما سمته الاتحادية عوض مولودية الجزائر التي تكون قد استعادة فروعها التى تخلت عنها في 2008) فستلعب في مجموعة وسط غرب بمعية خاصة اولمبي الشلف و اولمبي القصر.

يذكر ان المكتب الفدرالي للاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة المجتمع في جوان الفارط قد أعلن نهاية بطولة موسم 2019-2020 التى توقفت و لم تكتمل بسبب وباء كوفيد 19 و منحت لقب البطولة لكل من ناد برج بوعريريج عند الرجال و المجمع الرياضي البترولي عند السيدات الذي كان يتصدر المنافسة. أما بطولة الموسم الكروي 2020-2021 فلم تجر بسبب الوباء.

كما تقرر أيضا خلال نفس الاجتماع إلغاء النزول و ترقية الى بطولة القسم الأول الأندية الأربعة الأوائل في المجموعتين من بطولة القسم الثاني التي كانت ستلعب دورة من اجل البقاء.

تركيبة الفوجين:

وسط-غرب : أولمبي الشلف, المجمع البترولي, أولمبي القصر, شبيبة إغرام, رائد أرزيو, مستقبل حاسي بونيف, نصر حسين داي, وداد تلمسان, رائد شباب المسيلة, جمعية البليدة.

وسط-شرق : نادي برج بوعريريج, نادي سطيف, جيل مستقبل باتنة, أولمبي الميلية, ناصرية بجاية, نجم سطيف, مشعل بجاية, فنار عين أزال, وفاق تاجنانت, الجيل الصاعد أولاد عدوان.