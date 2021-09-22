كورونا : 174 إصابة جديدة, 135حالة شفاء و14 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر

سجلت 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و14 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 135 مريضا للشفاء, حسب ما أفادت به وزارة الصحة, هذا الأربعاء, في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 202122 حالة من بينها 174 إصابة جديدة, بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 138362 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 5739 حالة.

وحسب نفس المصدر, يتواجد حاليا 27 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 17 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية و26 ولاية سجلت من حالة واحدة إلى 9 حالات, فيما سجلت 5 ولايات أخرى 10 حالات فما فوق.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة, كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.