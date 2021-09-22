لعمامرة يبحث مع نظيره الفرنسي العلاقات الثنائية و مستجدات الأوضاع على الساحة الاقليمية

تباحث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج , رمطان لعمامرة, هذا الاربعاء, بنيويورك مع نظيره الفرنسي جان ايف لودريان, حيث ناقش الطرفان العلاقات الثنائية وتبادلا وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع على الساحة الاقليمية.

وقال رئيس الدبلوماسية الجزائرية في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر", أنه أجرى "محادثات مع جان ايف لودرياني وزير خارجية فرنسا"ي مضيفا, "تناولنا خلالها العلاقات الثنائية كما تبادلنا وجهات النظر حول أبرز المسائل المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة ومجلس الأمني إلى جانب مستجدات الأوضاع على الساحة الاقليمية".

وجاء اللقاء على هامش أشغال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.