تنظيم لقاء الحكومة بالولاة السبت والأحد المقبلين بقصر الأمم

يشرف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يومي السبت والأحد المقبلين, على لقاء الحكومة بالولاة الذي سيجري, في هذه الطبعة, تحت شعار "إنعاش اقتصادي, توازن إقليمي, عدالة اجتماعية", حسب ما أفادت به وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, الأربعاء, في بيان لها.

وسيعرف هذا اللقاء الذي سيحتضنه قصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة) مشاركة أعضاء الحكومة وولاة الجمهورية وممثلي غرفتي البرلمان, فضلا عن الإطارات المركزية لمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات العمومية, إلى جانب خبراء ومختصين في المجال.

وعلى مدار يومين من الأشغال, سيعكف المشاركون في هذا اللقاء الدوري على ''تقييم مدى تنفيذ التعليمات المسداة من قبل رئيس الجمهورية خلال اللقاءات السابقة'' وكذا "مناقشة سبل بعث ديناميكية جديدة في مسار التنمية المحلية, لا سيما من خلال دراسة المحاور المتعلقة بتكييف برامج التنمية المحلية والتنمية الإقليمية المتوازنة" وكذا "طرق ووسائل إعادة إنعاش الاستثمار وتسيير الأزمات على المستوي المحلي", بالإضافة إلى "إصلاح أساليب تسيير المرافق العمومية".

ومن المنتظر أن تتمخض أشغال اللقاء عن "توصيات عملية" ستشكل "خارطة طريق للمرحلة المقبلة", الغاية منها "مواصلة تجسيد الالتزامات المندرجة ضمن برنامج السيد رئيس الجمهورية".

كما يرمي لقاء الحكومة بالولاة أيضا إلى "اعتماد آليات جديدة في رسم وتنفيذ السياسات العمومية وفق مقاربة عملية قائمة على التشاركية في التصميم والتنفيذ مع إيلاء أهمية خاصة للتقييم والمتابعة, وهو الأمر الذي ما فتئت تؤكد عليه السلطات العليا للبلاد من أجل الاستجابة بنجاعة وإنصاف لاحتياجات المواطنين عبر جميع ولايات الوطن وإرساء أسس تنمية محلية مدعمة", وفق بيان وزارة الداخلية.