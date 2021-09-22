الأزمة الليبية : تأكيد على مواقف الجزائر الثابتة واستمرار جهودها في دعم الليبيين

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج , رمطان لعمامرة, هذا الأربعاء, في الاجتماع الوزاري حول ليبيا , بنيويورك , على مواقف الجزائر المبدئية والثابتة بخصوص الأزمة الليبية وجهودها المستمرة لدعم الأشقاء الليبيين .

جاء ذلك في تغريدة للسيد لعمامرة على حسابه ب"تويتر" , أوضح فيها انه أكد خلال الاجتماع الوزاري حول ليبيا بنيويورك على "مواقف الجزائر المبدئية والثابتة بخصوص الأزمة الليبية وجهودها المستمرة لدعم الأشقاء الليبيين" , مشيرا الى أنه استعرض في هذا السياق "أبرز مخرجات اجتماع دول الجوار المنعقد مؤخرا بالجزائر تحت رعاية الرئيس عبد المجيد تبون".

وعقد الاجتماع الوزاري حول ليبيا , على هامش أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.