الأزمة الليبية : تأكيد على مواقف الجزائر الثابتة واستمرار جهودها في دعم الليبيين

22/09/2021 - 18:45

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية  بالخارج , رمطان لعمامرة, هذا الأربعاء, في الاجتماع الوزاري حول  ليبيا , بنيويورك , على مواقف الجزائر المبدئية والثابتة بخصوص الأزمة الليبية  وجهودها المستمرة لدعم الأشقاء الليبيين .

جاء ذلك في تغريدة  للسيد لعمامرة على حسابه ب"تويتر" , أوضح فيها انه أكد  خلال الاجتماع الوزاري حول ليبيا بنيويورك على "مواقف الجزائر المبدئية  والثابتة بخصوص الأزمة الليبية وجهودها المستمرة لدعم الأشقاء الليبيين" ,  مشيرا الى أنه استعرض في هذا السياق "أبرز مخرجات اجتماع دول الجوار المنعقد  مؤخرا بالجزائر تحت رعاية الرئيس عبد المجيد تبون".

وعقد الاجتماع  الوزاري حول ليبيا , على هامش أعمال الدورة السادسة والسبعين  للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

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