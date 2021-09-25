مونديال2021 :الجداف سيد علي بودينة يتأهل الى الدور ثمن النهائي

تأهل الجداف الجزائري سيد علي بودينة الى الدور ثمن نهائي للبطولة العالمية للتجديف في مياه البحر الجارية بالبرتغال، بانفراده بالمرتبة الاولى للدورة الثانية اليوم السبت من المنافسة.

وحقق بودينة، الذي مثل الألوان الوطنية خلال الألعاب الاولمبية 2020 بطوكيو اليابانية، الفوز بوقت قدره 2د و 58 ثا و 14جزء، وهو ما يسمح له باحتلال المركز الرابع في الترتيب العام.

وسيتعرف الممثل الجزائري على منافسه في الدور ثمن النهائي، سهرة اليوم السبت، والمقرر غدا الأحد ابتداء من 00ر10 من خلال مواجهة مباشرة.