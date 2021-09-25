عرقاب : إحصاء 32 مادة منجمية غير مستغلة بالجزائر

كشف وزير الطاقة و المناجم، محمد عرقاب، اليوم السبت عن إحصاء 32 مادة منجمية غير مستغلة بالجزائر، مؤكدا على أهمية تكثيف الاستثمار القطاع المنجمي.

وأوضح السيد عرقاب، لدى مشاركته في ورشة حول "بحث طرق و وسائل إعادة إنعاش الاستثمار وخلق الثروة وفرص العمل المستدامة"، نظمت في إطار اجتماع الحكومة مع الولاة، أنه يتوجب وضع مشاريع هيكلية في كل ولاية من ولايات الوطن والتوجه نحو مرحلة الاستغلال الطاقوي في آجال قصيرة في ظل الإمكانيات التي تتوفر عليها البلاد.

و كشف الوزير عن توجيه دعوة للمستثمرين، خلال الأيام ال15 القادمة، لعرض الامكانيات المنجمية لاسيما بالنسبة للمعادن الموجودة، مؤكدا أن القطاع يسعى لجلب استثمارات الخواص في القطاع المنجمي.

ودعا الولاة في جميع الولايات لدعم المستثمرين في استخراج الثروة المنجمية، معتبرا أن تدخل نحو 15 قطاع للبث في ملفات الاستثمار يؤدي الى نفور المستثمر بسبب كثرة و ثقل الإجراءات الادارية، مشيرا، في هذا السياق، الى ضرورة اشراك

المؤسسات المصغرة في الاستثمار المنجمي.