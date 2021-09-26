مؤسسة سيدة الأرض الفلسطينية تمنح جائزة "الإبداع الفني" للسيناريست الجزائرية عبلة بلعمري

كرمت مؤسسة "سيدة الأرض" الثقافية الفلسطينية كاتبة السيناريو الجزائرية عبلة بلعمري عن نصها المسرحي "السيف المنتظر" الذي يناقش القضية الفلسطينية ، حسب ما ورد هذا الأحد عبر الموقع الرسمي لهذه المؤسسة على فايسبوك.

و اعتبرت مؤسسة "سيدة الأرض" التي اعتادت تكريم أبرز الشخصيات العالمية المساندة للقضية الفلسطينية ، أن النص المسرحي "السيف المنتظر" لكاتبة السيناريو الجزائرية عبلة بلعمري الجاري إخراجه على شكل ملحمة بمصر من طرف المخرج المصري محمد عزت "يستحق الإشادة و الثناء" .

و أضافت ذات المؤسسة أن هذا التكريم لعبلة بلعمري والمخرج المصري محمد عزت عن عملهما المسرحي "السيف المنتظر" الذي يناقش القضية الفلسطينية و يحاكي تاريخ الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على الأراضي العربية عامة و مواقف بعض الزعماء العرب و حرب أكتوبر 1973 و المجازر ضد الإنسانية المرتكبة في حق الفلسطينيين و تحرير المسجد الأقصى في عهد صلاح الدين الأيوبي.

للتذكير، فقد سبق لمؤسسة "سيدة الأرض" الفلسطينية أن كرمت رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بصفته شخصية سنة 2020 نظير دعمه الكبير لحقوق الشعب الفلسطيني ، كما زرعت شجيرة زيتون باسمه على جبل الزيتون المقدس تكريما لمواقفه الثابتة و كشخصية العالم التي نالت احترام الشعب الفلسطيني و الشعوب الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني .

للإشارة، فإن العمل المسرحي التي كرمت لأجله كاتبة السيناريو الجزائرية المتألقة عبلة بلعمري يجري إخراجه بمصر على شكل ملحمة تحاكي الصراع العربي الصهيوني لمدة تفوق الساعة و يشارك في بطولته عديد الوجوه الفنية المصرية على غرار عصام هيكل و محمد فاروق و فاتن عبد الله و عصام كاريكا.

يذكر أن كاتبة السيناريو عبلة بلعمري سبق لها أن اقتحمت عالم الدراما المصرية و السورية من خلال الفيلم المصري "صرخة أنثى" و الفيلم السوري "آخ يا أمي" ، كما دخلت عالم السينما الجزائرية بإنتاجها لفيلم ثوري- اجتماعي سيعرض "قريبا" بعنوان "لحبال".