كورونا: 148 إصابة جديدة و 10 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر

سجلت 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 10 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 115 مريضا للشفاء، حسب ما أفادت به وزارة الصحة اليوم الأحد في بيان لها.

وأضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 202.722 حالة من بينها 148 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 138.852 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 5.777 حالة.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 18 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 18 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال ال24 ساعة الماضية و24 ولاية سجلت من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 6 ولايات أخرى 10 حالات فما فوق.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.