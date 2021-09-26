وديتان كرويتان بين صغار الخضر وديوك فرنسا في أكتوبر

يواجه منتخب الجزائر لكرة القدم لأقل من 18 سنة، نظيره الفرنسي ودّيًا يومي 9 و12 أكتوبر المقبل بمركز فيرنون ساستر بكلير فونتان في فرنسا، ضمن استعدادات صغار الخضر لألعاب البحر المتوسط المقرّرة بمدينة وهران بين 25 جوان والخامس جويلية 2022.

بحسب ما أورده الاتحاد الجزائري للعبة (الفاف)، على موقعه الرسمي، فإنّ المواجهتين "تجسّدان العمل المتقارب والتعاون بين المديرية الفنية الوطنية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم ونظيرتها الفرنسية".

وأضافت الهيئة التي يرأسها شرف الدين عمارة، أنّ "المنتخبين سيخضعان للبروتوكول الصحي الذي وضعه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، حيث سيكونان في فقاعة في كل ما يتعلق بالتنقل، الايواء والاطعام، باستثناء المباريات، مع اجراء اختبارات الكشف عن كوفيد-19 يوميًا".

ووفق بيان الفاف، "تكثف المديرية الفنية الوطنية عملها مع مختلف المنتخبات الشبانية، ومضاعفة امكانية اجراء أكبر عدد من الدورات والمباريات على الصعيد الدولي، بهدف السماح للفرق الوطنية من الاحتكاك بالمستوى العالي".