السكك الحديدية: اجتماع تنسيقي لدفع الخطوط الجديدة وعصرنة المستغلة

بحث اجتماع تنسيقي بين المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، كريم عياش، والمدير العام للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية "أنسريف"، عز الدين فريدي، هذا الأحد، كيفيات الدفع بمشاريع إنجاز الخطوط الجديدة وعصرنة نظيراتها المستغلة.

وفقًا لبيان الشركة على صفحتها الرسمية في منصة التواصل (فيسبوك)، حضر الاجتماع الرؤساء المديرون العامون لفروع الشركة (راي ايلاكت، انفراراي، سيتيراي، ايستل را وراي تيليكوم)، إضافة إلى مديري المشاريع لوكالة "أنسريف" من مقار مشاريعهم عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد.

وشهد الاجتماع ذاته، التطرّق إلى مجموعة من النقاط أهمها معالجة مختلف العراقيل التي تعرفها المشاريع والورشات على المستوى الوطني، خاصة التي تحظى بالأولوية من طرف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، كما تمّ التطرق إلى مختلف أنظمة الإشارة والاتصالات التي سيتم تجهيزها في المشاريع الجديدة.

يُذكر أنّ وكالة "أنسريف" تتولى تنفيذ برامج الاستثمارات في السكك الحديدية وضمان متابعة انجازها، بينما تتكفل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية باستغلال وتسيير الهياكل والخطوط السككية بعد استلامها من الوكالة.