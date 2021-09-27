كورونا: 155 إصابة جديدة, 109 حالة شفاء و 9 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر

سجلت 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 09 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 109 مريضا للشفاء, حسب ما أفادت به وزارة الصحة, هذا الاثنين, في بيان لها.

وأضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 202.877 حالة من بينها 155 إصابة جديدة, بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 138.961 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 5.786 حالة.

وحسب نفس المصدر, يتواجد حاليا 18 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 25 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال الفترة المذكورة و17 ولاية سجلت بها من حالة واحدة إلى 9 حالات, فيما سجلت 6 ولايات أخرى 10 حالات فما فوق.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة, كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.