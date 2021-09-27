شركة صناعة السيارات بتيارت تسلم 670 مركبة لمؤسسات وهيئات عمومية وخاصة

سلمت الشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدس بنز بعين بوشقيف (ولاية تيارت) التابعة لوزارة الدفاع الوطني هذا الاثنين 670 مركبة متعددة الأصناف والأحجام والمهام لمؤسسات وهيئات عمومية وخاصة.

وأبرز المدير العام بالنيابة للشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدس بنز بعين بوشقيف, كريم خروبي, أن الشركة قامت بتسليم حصة من السيارات النفعية سبرنتر والسيارات الخفيفة الرباعية الدفع المتعددة المهام, متمثلة في 670 مركبة لصالح مؤسسات وهيئات عمومية وخاصة منها وزارة الدفاع الوطني ممثلة في المديرية المركزية للعتاد التي اقتنت 385 مركبة.

ومن بين الهيئات والمؤسسات التي استلمت مركبات ضمن هذه الحصة, المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لإدارة السجون ومؤسسة سوناطراك ممثلة في المؤسسة الوطنية للخدمات في الآبار, وولايات تيارت ووهران والنعامة وبلديتي البليدة وفرندة إضافة إلى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين فرع عين البيضاء بولاية أم البواقي, ومجموعة من الخواص, حسب نفس المسؤول.

و أضاف أن الشركة تقدم خدماتها لمختلف المؤسسات والأشخاص الطبيعيين الذين يرغبون في اقتناء مركبة من علامة مرسيدس بنز.

وأشار ذات المسؤول أنه تم فتح وحدات تابعة لشركة توزيع وخدمات ما بعد بيع المركبات من علامة مرسيدس بنز بكل من عنابة والجزائر العاصمة ووهران وحاسي مسعود, لتضاف إلى النقطتين الموجودتين بكل من الجزائر العاصمة وتيارت, معلنا أنه سيتم فتح نقطتين أخريتين بكل من ورقلة وسطيف قبل نهاية السنة الجارية.

من جهته, أفاد المدير العام للشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدس بنز, العميد اسماعيل كريكرو, خلال كلمته أثناء مراسم تسليم السيارات, أن الشركة "قامت بإنتاج وتسويق أكثر من 16500 مركبة نفعية صنف سبرنتر و10300 مركبة رباعية الدفع كلاس ج بمجموع 26800 مركبة منذ تدشينها في أكتوبر 2014, ويستفيد قطاع الصحة من حوالي 60 سيارة إسعاف شهريا".

وأشار العميد اسماعيل كريكرو الى أن الشركة "حافظت على الإنتاج في أوج أزمة الكوفيد-19 وحققت من 26 بالمائة إلى 100 بالمائة من برنامجها المسطر بفضل مجهودات عمالها واحترامهم للبروتوكول الصحي وتلقيح 50 بالمائة من العمال بالتعاون مع مصالح مديرية الصحة".

وبدوره, قال العقيد محمد حساني, رئيس المصلحة المركزية لاستلام العتاد التابعة للمديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني, أن المديرية المركزية المذكورة استلمت 385 مركبة في إطار العقود المبرمة بين وزارة الدفاع الوطني والشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدس بنز لاقتناء عتاد ذو جودة عالية وبهدف ترقية المنتوج الوطني.