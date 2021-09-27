الجيش الصحراوي ينفذ هجمات مركزة ضد جنود الاحتلال بقطاعات أوسرد والمحبس والبكاري

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي, هجمات مركزة استهدفت قوات الاحتلال المغربية بقطاعات (أوسرد, المحبس و البكاري), حسب ما جاء في البيان العسكري رقم 320 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية هذا الاثنين.

و نقلت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) عن البيان العسكري, أن وحدات الجيش الصحراوي نفذت هجوما مركزا ضد جنود الاحتلال بالجدار الرملي (الذل والعار) المغربي بمنطقة (كلب النص) بقطاع (أوسرد), أين شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من قاعدة الاحتلال.

كما تم قصف مناطق (روس السبطي, الشيظمية, و أودي أم أركبة) بقطاع المحبس, وكذا منطقة (حفرة أشياف) بقطاع (البكاري).

وكانت مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي, قد ركزت نيران أسلحتها في وقت سابق من يوم أمس الأحد, ضد مواقع القوات الغازية المغربية بمناطق (كلب النص, أسطيلة ولد بوأكرين , و أعظين أم الجلود) بقطاع (أوسرد).