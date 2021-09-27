طريقة مبتكرة لتصفية المياه المستعملة تفوز بجائزة أفضل مشروع بحثي

تم منح جائزة أفضل مشروع بحثي في قطاع الموارد المائية، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، لمشروع طريقة مبتكرة لتصفية المياه المستعملة لصالح الفلاحة وإنتاج الوقود الحيوي من النفايات الفلاحية.

وتم تنظيم المسابقة الوطنية لأفضل مشروع بحثي من قبل الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية (AGIRE) بالشراكة مع الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية (ANVREDET) تحت شعار "البحث العلمي في خدمة المياه".

ويتمثل المشروع الفائز الذي قدمته دكتورة في هندسة الطرائق من جامعة باجي مختار (عنابة) كوثر قربوعة في استعادة مياه الصرف الصحي والطين والنفايات الفلاحية من أجل إنتاج مياه الري والوقود الحيوي والسماد الحيوي.

وأوضحت السيدة قربوعة خلال حفل توزيع الجوائز الذي أُقيم على هامش الطبعة ال16 للمعرض الدولي لمعدات و تكنولوجيات خدمات المياه (سبتمبر27-30) أن "هذه الطريقة تمكن من إزالة الملوثات في مياه الري من أجل استحداث محاصيل أكثر أمانذا وخالية من التلوث الدقيق".

وأضافت أن الطريقة الجديدة تمكن من تقليل انبعاثات الكربون المرتبطة بالتحلل الطبيعي للنفايات العضوية بنسبة 40 بالمائة عن طريق تحويلها إلى وقود حيوي.

اما الجائزة الثانية، فقد عادت للمشروع المتمثل في استرجاع بخار المياه على مستوى محطات تحلية مياه البحر بفضل الطاقة الجيو-حرارية.

وقدم هذا المشروع مخبر استغلال وتثمين موارد الصحراء بجامعة الوادي.

وعادت الجائزة الثالثة لمشروع معالجة عن طريق الطحالب الدقيقة لمياه الصرف لصناعات الحليب، ما يسمح بإنتاج الكتلة الحيوية الطحلبية وكذا المنتوجات الفرعية القابلة للاستعمال مجددا في مختلف الصناعات.

وقدم هذا المشروع قسم هندسة البيئة بجامعة قسنطينة 3.

ويذكر ان الطبعة الثالثة لهذه المسابقة انطلقت في يوليو المنصرم واستهدفت حاملي المشاريع من المؤسسات البحثية كمراكز البحوث و الجامعات و المخابر العلمية و التي تقترح مشاريع بلغت درجة عالية من النضج في مختلف مجالات تسيير الموارد المائية كالري، مياه الشرب، مياه الصناعة، إعادة الاستخدام و التطهير.

ويشارك أزيد من 100 عارض في الصالون الدولي للتجهيزات التكنولوجية و خدمات المياه و البيئة، حسب المنظمين الذين يتوقعون أكثر من 6.000 زائر مهني وأصحاب القرار وفاعلين.