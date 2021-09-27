عرقاب يتحادث مع خبراء الصندوق النقد الدولي حول افاق تطوير القطاع

أجرى وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم الاثنين، محادثات مع خبراء من الصندوق النقد الدولي، تمحورت حول افاق تطوير القطاع، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وتندرج هذه المحادثات التي جرت عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، في إطار المشاورات السنوية للصندوق النقد الدولي بموجب المادة الرابعة من النظام الأساسي لهذه الهيئة.

وخلال هذه المحادثات، تم التطرق إلى القانون الجديد للمحروقات، وافاق تطوير قطاع المحروقات، ومخططات الاستثمار والتنمية في القطاع المنجمي والطاقات المتجددة.

وركزت هذه المناقشات ايضا على تأثيرات اتفاقيات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" على تخصيص تراخيص استغلال جديدة للمحروقات، يضيف البيان.