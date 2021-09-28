أوبرا الجزائر تفتح باب التسجيل لورشات "الغناء العربي والمنوعات"

فتحت أوبرا الجزائر "بوعلام بسايح" باب التسجيل لورشات "الغناء العربي والمنوعات" لفائدة الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة تحت إشراف أساتذة مؤهلين وذوي خبرة، حسب بيان للأوبرا.

وتأتي هذه الورشات الجديدة، التي تستمر تسجيلاتها إلى غاية 14 أكتوبر المقبل، في إطار البرامج التكوينية الإحدى عشر التي أطلقتها الأوبرا في شتى مجالات الفنون.

وتدخل هذه البرامج في إطار العودة للحياة الثقافية بعد شهور طويلة من الانقطاع بسبب الظروف الصحية الناجمة عن جائحة كورونا، مع الإلتزام بالإجراءات الوقائية الصحية.

وكانت الأوبرا قد أعلنت منذ حوالي عشرة أيام عن عودة ورشات التكوين والإتقان في مجالات الرقص (الكلاسيكي للبنات والتقليدي وكذا رقص الجاز الحديث) والموسيقى (الموسيقى الأندلسية والبيانو والكمان والقيتار الكلاسيكي والكلارينات).

كما استأنفت ورشاتها في الغناء (الغناء البوليفوني للأطفال والكبار) وورشات أخرى تخص المسرح والفن التشكيلي.

وتهدف هذه الورشات ان إلى "توفير فرص للشباب واكتشاف المواهب الجديدة في إطار تجديد الأطقم الفنية للأوبرا"، وفقا لمديرتها العامة فاطمة الزهراء ناموس.