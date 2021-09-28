العاب البحر المتوسط 2022 : المنتخب الوطني الجزائري لرفع الاثقال يواصل تحضيراته

يواصل المنتخب الوطني الجزائري لرفع الاثقال (اكابر رجال وسيدات ) تربصه التحضيري ,اذ يتواجد الرجال بالمركب الرياضي سفالتاس بالجزائر العاصمة اما السيدات فيتواجدن بمدينة مغنية (تلمسان) , تحسبا للمشاركة في ألعاب البحر الابيض المتوسط بوهران 2022 , حسبما علم الثلاثاء , من الاتحادية.

ودخل المنتخب الوطني لرفع الاثقال (رجال) تربصهم التحضيري الذي يدوم من 16 سبتمبر الجاري الى غاية 10 اكتوبر المقبل , بأربعة رباعين , ميساوي صدام , سرياك نافع , طويري فارس و سعدي فريد تحت قيادة المدرب يحياوي عبد المنعم .

اما السيدات فيتواجدن بمدينة مغنية منذ 20 من سبتمبر الجاري , على أن يختتم التربص في 10 أكتوبر المقبل , ويعرف التربص مشاركة كل من الرباعات , حيرش بشرى , حمادي مغنية , بوحجار مختارية و تركــــي هند , تحت اشراف المدرب بصباص عز الدين .

وحسب الاتحادية الجزائرية لرفع الاثقال , فان الرباع وليد بيداني يخضع لبرنامج تحضيري خاص , وقد أجرى مؤخراً تربصاً تحضيرياً بأنطاليا التركية , على أن يواصل برنامجه المسطر , تحسباً للمشاركة في مختلف المنافسات الدولية المقبلة على غرار العاب البحر الابيض المتوسط وهران 2022 و بطولة العالم.

المصدر: واج