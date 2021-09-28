كورونا: 168 إصابة جديدة و 11 وفاة خلال ال 24 ساعة الأخيرة في الجزائر

سجلت 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و11 وفاة خلال ال 24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 116 مريضا للشفاء, حسب ما أفادت به وزارة الصحة, اليوم الثلاثاء, في بيان لها.

وقد بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة, حسب البيان, 203.045 حالة, من بينها 168 حالة جديدة, بينما بلغ إجمالي المصابين المتماثلين للشفاء 139077 شخصا والعدد الإجمالي للوفيات 5.797 حالة.

كما يتواجد حاليا 14 مريضا بالعناية المركزة, وفقا للمصدر ذاته.

وأضاف البيان أن 21 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال الفترة المذكورة و21 ولاية سجلت بها من حالة واحدة إلى 9 حالات, فيما سجلت 6 ولايات أخرى 10 حالات فما فوق.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة, كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.