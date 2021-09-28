الوزير الأول غدا الأربعاء في قسنطينة للإشراف على الانطلاق الرسمي لإنتاج اللقاح المضاد لكورونا

يشرع الوزير الأول, وزير المالية, السيد أيمن بن عبد الرحمان, غدا الأربعاء في زيارة عمل إلى ولاية قسنطينة, يشرف خلالها على الانطلاق الرسمي لأول مصنع وطني مخصص لإنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالجزائر, حسب ما أفاد به, اليوم الثلاثاء, بيان لمصالح الوزير الأول.

وجاء في البيان: "يشرع الوزير الأول, وزير المالية, السيد أيمن بن عبد الرحمن, يوم غد الأربعاء 29 سبتمبر 2021, رفقة وفد وزاري هام, في زيارة عمل إلى ولاية قسنطينة, حيث يشرف على الانطلاق الرسمي لأول مصنع وطني مخصص لإنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالجزائر على مستوى مجمع صيدال".