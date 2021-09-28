إذاعة وهران: اللاعب بن ميمون يشكر رئيس الجمهورية على التكفل بحالته

أثنى اللاعب الدولي السابق في كرة القدم الحبيب بن ميمون الموجود منذ أمس بالمستشفى العسكري الجهوي بوهران، على رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي كان أعطى تعليمات للجهات المعنية من أجل التكفل بحالته الصحية و متابعة العلاج خارج الوطن.

ويعاني اللاعب السابق لمولودية وهران حبيب بن ميمون من مرض في الأعصاب (الاعتلال العصبي) أقعده الفراش منذ أشهر.

ويعتبر بن ميمون من اللاعبين المميّزين في فريق مولودية وهران في سبعينيات وثمنينيات القرن الماضي بفضل حسّه التهديفي وذكائه في مساعدة الخط الهجومي في الوصول إلى مرمى المنافس.

وساهم هذا اللاعب، في النتائج المعتبرة التي سجلها الحمراوة في فترة لعبه.

فبالإضافة الى إمكانياته الفنية الكبيرة تميز بن ميمون بروحه الرياضية العالية وأخلاقه فوق الميدان.

أبصر حبيب بن ميمون النور في 11 أفريل 1957 بوهران، وبدأ مشواره الرياضي في الفئات الصغرى ضمن فريقه الأول مولودية وهران، قبل أن يتم ترقيته إلى فريق الأكابر لتبدأ مسيرته الويلة والناجحة مع النادي التي دامت 11 سنة كاملة في صنف الأكابر.

فقد لعب هداف «الحمراوة» مدة طويلة مع أجيال مختلفة لهذا النادي العريق حيث بدأ مشواره مع لاعبين على غرار هدفي، سبع، بارودي، بن قادة.. ثم جاء جيل سباح بن يعقوب، مراد مزيان، مشري بشير، شريف الوزاني.

وساهم بن ميمون في تتويج المولودية الوهرانية بلقبين لكأس الجزائر عامي 1984 و1985.

المصدر: الإذاعة الجزائرية

الفيديو: محمد توفيق بوخاتم من إذاعة وهران