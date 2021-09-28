بلاني:" قرار فرنسا بتشديد شروط منح التأشيرات للجزائريين "غير منسجم"

أعرب المبعوث الخاص المكلف بالقضية الصحراوية و بلدان المغرب العربي، عمار بلاني، هذا الثلاثاء، عن أسفه لقرار فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات للرعايا الجزائريين، معتبرا اياه ب"غير المنسجم" و "غير المناسب".

وفي تصريح له أكد بلاني قائلا: "لقد سجلنا هذا القرار غير المنسجم و نعرب عن أسفنا لهذا القرار"، وأضاف المبعوث الخاص، ان "القرار غير مناسب من حيث الشكل لأنه يأتي عشية تنقل وفد جزائري لفرنسا بهدف تقييم جميع الحالات التي لم يبت فيها بعد، و تحديد الطرق العملية الاكثر ملاءمة من اجل تعزيز التعاون في مجال تسيير الهجرة غير الشرعية".

أما في المضمون، -يضيف السيد بلاني- "فان البعد الانساني يوجد في قلب تفاصيل العلاقة الجزائرية-الفرنسية و الشراكة الاستثنائية القائمة بين البلدين"، مضيفا ان "تسيير التدفق البشري يستدعي تعاون صريح و مفتوح و يفرض ادارة مشتركة في ظل روح الشراكة و ليس امرا واقعا يخضع لاعتبارات احادية خاصة بالجانب الفرنسي".

وكانت الحكومة الفرنسية قد قررت تشديد شروط الحصول على التأشيرة لرعايا كل من الجزائر وتونس والمغرب، بحجة "رفض" هذه البلدان الثلاثة منح جوازات المرور القنصلية الضرورية لعودة المهاجرين المبعدين من فرنسا"، وأكد الناطق باسم الحكومة الفرنسية، غابريال أتال، اليوم الثلاثاء "انه قرار جذري و غير مسبوق.